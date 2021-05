Die wegen der Corona-Pandemie befürchtete Pleitewelle von Unternehmen ist in Thüringen bisher ausgeblieben. An den zuständigen Gerichten sind in dieser Woche nur wenige Insolvenzanträge eingegangen, wie eine Umfrage von MDR THÜRINGEN ergab. Beim Amtsgericht Meiningen waren es zum Beispiel vier. Diese Anträge seien aber nicht auf die Corona-Krise zurückzuführen, hieß es. Ein Sprecher des Amtsgerichts Mühlhausen sagte, ob es wegen der Corona-Pandemie vermehrte Insolvenzen geben wird, zeige sich erst in den kommenden Wochen.