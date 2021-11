Nach mehreren Kundgebungen gegen die Corona-Politik haben die Thüringen Kliniken in Saalfeld zu Sachlichkeit und ernsthaftem Dialog aufgerufen. Kliniksprecher Stephan Breidt sagte MDR THÜRINGEN, man wolle mit dem offenen Brief keine Gräben ziehen, sondern vielmehr die Hand reichen und Dinge gerade rücken. So werde in sozialen Medien immer wieder behauptet, dass alle stationär behandelten Covid-Patienten geimpft seien. Das sei aber ganz und gar nicht so. Mehrfach demonstrierten bereits Menschen gegen eine mögliche Impfpflicht - auch Krankenhausmitarbeiter.