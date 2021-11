Erfurt | Verkehrsgewerbe fordert mehr Testzentren

Das Thüringer Verkehrsgewerbe warnt vor massiven Folgen durch die 3G-Regel am Arbeitsplatz. In der Branche gebe es bereits jetzt einen hohen Personalmangel. Außerdem seien viele Fahrerinnen und Fahrer nicht geimpft. heißt es in einem Schreiben an Ministerpräsident Bodo Ramelow, das MDR THÜRINGEN vorliegt.

Die Fuhrunternehmer beklagen, dass Personal, das die ganze Woche unterwegs ist, nicht ohne Weiteres getestet werden könne. Nach ihren Angaben werden zudem an vielen Verladestationen Tests der Fuhrunternehmen nicht akzeptiert. Außerdem mangele es an Testkapazitäten. Die Branche fordert daher Ausnahmeregeln für Fahrerinnen und Fahrer und bundesweit durchgehend geöffnete Testzentren.

Thüringen | Demos gegen Corona-Einschränkungen in mehreren Städten

In Thüringen haben sich am Wochenende in mehreren Städten hunderte Menschen zu unangemeldeten Corona-Protesten versammelt. In Greiz kamen nach Polizeiangaben am Samstagabend rund 800 Teilnehmer zum Teil mit Fackeln zu einem stillen Protest zusammen. Ebenfalls friedlich demonstrierten 130 Corona-Gegner in Sondershausen. Weniger friedlich verlief ein "Spaziergang" mit 600 Menschen in Eisenach. Die Polizei sprach Platzverweise aus, setzte Tränengas ein und nahm sechs Anzeigen wegen Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auf.

Jena | "Super-Impfsamstag" großer Erfolg

Zum sogenannten Superimpf-Samstag sind in Jena 1.250 Personen geimpft worden - zwei Drittel davon zum ersten Mal. Laut Stadtverwaltung wurde erstmals auch im neuen kommunal organisierten Impfzentrum auf dem Uni-Campus am Abbe-Platz geimpft. Ab Mittwoch wird dort täglich von 9 bis 19 Uhr ohne Termin geimpft.. Bereits am Dienstag um 10 Uhr startet die nächste Impfaktion im VIP-Zelt des Stadions.

