Maskenpflicht und Selbsttest in der Schule: Wie es Kindern und Jugendlichen damit geht

Joshua, 8 Jahre, Grundschule Ich finde es nicht so cool mit den Masken im Unterricht. Ich habe meine Maske den ganzen Tag auf, bis auf die Hofpause. Ich kann damit nicht so gut atmen und die Lehrer verstehen einen auch nicht so gut. Dann sind manchmal bei mir die Bänder verdreht, das versuche ich dann immer gerade zu biegen, weil es sich an den Ohren blöd anfühlt. Ich habe schon ganz viele Corona-Tests gemacht, an einem Tag sogar sechs Stück in einer Praxis hintereinander. Zweimal in den Mund, viermal in die Nase. Erst hatte es nicht geklappt, beim fünften haben wir es nicht geglaubt und der sechste lief dann gut. Die Lollipop-Tests in der Schule finde ich viel besser als die in der Nase. Der war ein bisschen salzig, das war lecker irgendwie. Bei meiner Banknachbarin hat es aber zweimal nicht geklappt. Ich war vorher schon aufgeregt, aber wenn ich jetzt der Einzige in der Klasse gewesen wäre, bei dem der Test positiv ausgefallen wäre – das wäre schon ein bisschen peinlich gewesen und ich hätte Angst, was meine Mitschüler dann sagen würden. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel