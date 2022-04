Allein in den Thüringer Akutkrankenhäusern sind nach amtlicher Statistik mehr als 31.000 Ärzte und Ärztinnen sowie Pfleger und Pflegerinnen tätig. In Rehabilitationskliniken sind es mehr als 3.000. In der Altenpflege arbeiten mehr als 33.000 Beschäftigte in Heimen oder ambulanten Diensten. Hinzu kommen die Beschäftigten etwa in Arzt- und Zahnarztpraxen.