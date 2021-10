Der Gesamt-Inzidenzwert in Thüringen ist weiter gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Freitag mit 74,9 aus. Am Tag zuvor lag der Wert bei 73,6, am Freitag vor einer Woche bei 51,8.