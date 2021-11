Die niedrige Impfquote und eine vergleichsweise hohe Zahl an Impfgegnern können dem Tourismus in Thüringen dauerhaft schaden. Das befürchtet der Geschäftsführer der Thüringer Tourismusgesellschaft, Franz Hofmann. Das Image des Landes hänge jetzt stark davon ab, wie es sich als Pandemie-Bekämpfer entwickelt und ob die Menschen dabei mitziehen. Hofmann sagte, Sicherheit sei in dieser Zeit für potentielle Gäste eines der wichtigsten Kriterien für eine Buchung. Wenn sie diese Sicherheit nicht spürten, werde die Entscheidung gegen einen Urlaub in Thüringen fallen. Hotels und Pensionen könnten dann noch so sehr damit werben, dass in ihren Häusern sichere Hygienekonzepte gebe.

Franz Hofmann befürchtet, dass Touristen wegbleiben. Bildrechte: Franz Hofmann