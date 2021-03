Thüringen Neue Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie tritt am 1. April in Kraft

Gesundheitsministerin Heike Werner hat am Mittwoch vor der dritten Infektionswelle gewarnt. Das Land befinde sich bereits mitten in dieser Welle, erklärte sie. "Und nach allem, was wir wissen, wird sie uns diesmal durch die rasante Ausbreitung von Virusmutationen besondes schlimm treffen", erklärte Werner. Bereits jetzt sei ein starker Anstieg der Zahl der Infizierten zu verzeichnen, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Viele Menschen unterschätzten immer noch das hohe Ansteckungsrisiko im persönlichen Umfeld. Werner rief dazu auf, Kontakte zu reudzieren. Das gelte vor allem für die anstehenden Osterfeiertage.