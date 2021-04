In Thüringen werden die Kontaktregeln über Ostern etwas gelockert. Das sieht die neue Corona-Verordnung vor, die vom 1. April bis 24. April gilt. Demnach dürfen sich über die Feiertage bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht mit. Außerdem sieht die Verordnung Lockerungen für den Einzelhandel vor. Ab 12. April dürfen Geschäfte und Läden für Einkäufe mit Termin (Click & Meet) öffnen, wenn die landesweite Inzidenz eine Woche unter 200 gelegen hat. Am Donnerstag lag sie bei 254.

Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) warnte am Mittwoch vor der dritten Infektionswelle. Das Land befinde sich bereits mitten in dieser Welle, erklärte sie. "Und nach allem, was wir wissen, wird sie uns diesmal durch die rasante Ausbreitung von Virusmutationen besondes schlimm treffen", erklärte Werner.