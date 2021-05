Pandemie Corona-Verordnung: Diese Regeln gelten bis zum 3. Juni in Thüringen

Am 5. Mai wurde die geltende Thüringer Corona-Verordnung in einigen Punkten geändert. Sie integriert die Regelungen der Bundesnotbremse in das Landesrecht. Erleichterungen gibt es vor allem für gegen das Coronavirus geimpfte Personen sowie von einer Covid-19-Erkrankung genesene Menschen.