Thüringen arbeitet derzeit an einer neuen Corona-Verordnung, in die auch die Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz unter anderem zu Tests einfließen sollen. Nach den Plänen soll sie in der kommenden Woche den Landtagsausschüssen vorgelegt und am 23. August veröffentlicht werden, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch auf Anfrage in Erfurt mitteilte.