Die Thüringer Landesregierung will nach einem neuen Corona-Verordnungsentwurf das öffentliche Leben herunterfahren. Das geht aus dem Entwurf für die beiden bevorstehenden Kabinettssitzungen hervor. Der Entwurf liegt mehreren Medien vor, darunter MDR THÜRINGEN. Danach ist geplant, dass

Das Kabinett will sich am Montagabend noch über die neuen Regeln abstimmen. Änderungen sind noch möglich. Wann die Verordnung in Kraft treten soll, ist offen.