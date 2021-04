Die Buga und die geplante bundesweite Notbremse Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz (Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) in einer Region an drei aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 überschreitet, sollen dort ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen gelten.



Dazu zählen unter anderem die Schließungen von zoologischen und botanischen Gärten, auch entsprechende Veranstaltungen werden untersagt.



Diese Auflagen sollen so lange in Kraft bleiben, bis die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 100 liegt - dann treten sie am übernächsten Tag wieder außer Kraft.



Die vorgeschlagenen Änderungen am Infektionsschutzgesetz müssen Bundestag und Bundesrat passieren. Das könnte noch knapp zwei Wochen dauern.