Nach Angaben von FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich ist nicht nachvollziehbar, warum die Landesregierung am 35er-Inzidenzwert festhält. Ab einer Inzidenz unter 50 dürften zwar die Innenräume von Restaurants öffnen, aber nur in Verbindung mit einer Testpflicht für die Gäste. Erst ab einer Inzidenz unter 35 entfalle etwa die Testpflicht. Laut Kemmerich entspricht das etwa in Weimar nur zehn Neuinfektionen pro Woche, in Jena 17. Die FDP fordert, dass es unterhalb einer Inzidenz von 50 keinerlei Einschränkungen des öffentlichen Lebens mehr geben darf.