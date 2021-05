Trotz deutlich sinkender Inzidenzen soll es in Thüringen bis Mitte kommender Woche keine landesweite Lockerung der Corona-Vorschriften geben. Ein Sprecher der Staatskanzlei sagte MDR THÜRINGEN, es bleibe bei dem Ziel, die neue Corona-Verordnung erst am nächsten Dienstag zu veröffentlichen und Mittwoch in Kraft treten zu lassen.