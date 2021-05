Trotz deutlich sinkender Inzidenzen soll es in Thüringen bis Mitte kommender Woche keine Lockerung der Corona-Vorschriften geben. Ein Sprecher der Staatskanzlei sagte MDR THÜRINGEN, es bleibe bei dem Ziel, die neue Corona-Verordnung erst am nächsten Dienstag zu veröffentlichen und Mittwoch in Kraft treten zu lassen. Bis dahin seien noch einige Punkte abzustimmen, so der Sprecher. Dazu gehöre unter anderem die Frage der Öffnung der Gastronomie im Innenbereich. Außerdem müssten noch Landtag und Kommunen an der Verordnung beteiligt werden.