In Thüringen gilt seit Samstag eine neue Corona-Schutzverordnung. Damit hat das Land die Regeln dem neuen Bundes-Infektionsschutzgesetz angepasst, das am Freitag verabschiedet wurde. Die Verordnung regelt unter anderem, wo weiterhin Masken getragen werden müssen oder wo Corona-Tests verpflichtend sind.

Die neue Verordnung ist zweigeteilt. Basisregeln beinhalten die Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeeinrichtungen oder Verkehrsmitteln sowie die Testpflicht in bestimmten Räumen. Sogenannte Übergangsregeln sollen - so der jetzige Stand - nur noch bis zum 2. April gelten. Dazu gehört etwa die Maskenpflicht in Geschäften und in Kirchen. Außerdem gilt bis dahin die 3G-Regel für Gaststätten, Bars, Fitnessstudios, Schwimmbäder und Saunen. Für Diskos bleibt es vorerst bei der 2G-Regel.