Der Thüringer Landtag hat "eine konkrete Gefahr der epidemischen Ausbreitung" von Covid-19 für den Freistaat festgestellt. Ein entsprechender Antrag wurde am Mittwoch bei einer Sondersitzung des Parlaments mit den Stimmen von Rot-Rot-Grün angenommen. Die Fraktion der CDU sowie die parlamentarische Gruppe der FDP enthielten sich, die AfD-Fraktion stimmte dagegen.

Der Beschluss ist die Grundlage dafür, dass die Landesregierung strenge Corona-Maßnahmen erlassen kann. Dazu gehören unter anderem Schließungen in bestimmten Bereichen. Aufgehoben wurde zuvor die bundesweite "epidemische Notlage von nationaler Tragweite" - sie endet am Donnerstag. Die Entscheidungsgewalt wurde damit an die Landesparlamente zurückgegeben.

Corona-Verordnung ab Donnerstag voll in Kraft

Die Thüringer Landesregierung hatte bereits am Dienstag angekündigt, mit Corona-Maßnahmen Teile des öffentlichen Lebens im Freistaat herunterzufahren. Die neue Verordnung soll am Donnerstag (25. November) in Kraft treten. Aber noch am Mittwoch (24. November) treten Regeln für eine Sperrstunde in der Gastronomie, ein weitreichendes 2G-Prinzip - auch für Teile des Einzelhandels - und eine Ausgangssperre für Ungeimpfte und nicht Genesene in Kraft. Laut Sozialministerium findet für diese Bestimmungen noch das alte Bundesinfektionsschutzgesetz Anwendung. In weiten Teilen des Einzelhandels gilt 2G, Clubs müssen ganz schließen. Bildrechte: MDR/Christian Franke

CDU forderte, Katastrophenfall auszurufen

Innerhalb der Landtagsdebatte hatte die CDU-Landtagsfraktion gefordert, den Katastrophenfall für Thüringen auszurufen. Fraktionschef Mario Voigt sagte, Thüringen befinde sich mehr als nur in einer epidemischen Notlage.

Der Katastrophenfall könnte das Pandemie-Management erleichtern, begründete Voigt seinen Vorschlag. Behörden, Dienststellen und Organisationen könnten besser und koordinierter zusammenarbeiten. Kräfte könnten gebündelt werden, und zudem wären ehrenamtliche Helfer im Einsatzfall rechtlich abgesichert.

In Thüringen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch laut Robert Koch-Institut bei 721,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche. Das Bundesland hat auch seit längerem die bundesweit höchste Hospitalisierungsrate. Sie lag mit Stand vom Mittwoch bei 18,58 - und damit mehr als doppelt so hoch wie der höchste im Bundesinfektionsschutzgesetz festgelegte Grenzwert.

Werner: Weihnachtsmärkte sind "unerträglich"

Sozialministerin Heike Werner (Linke) kündigte an, dass bereits kommende Woche erste Covid-Patienten aus Thüringen in andere Bundesländer verlegt werden, weil die hiesigen Intensivstationen voll belegt seien. Heike Werner zeichnete ein ein dramatisches Bild. Bildrechte: MDR THÜRINGEN