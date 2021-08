Damit verbunden wären zum Beispiel strengere Testvorschriften für Gaststätten. Welche Auflagen in den Warnstufen zwei und drei greifen, soll am Nachmittag veröffentlichen werden.

Laut Gesundheitsministerium sind zurzeit alle Landkreise und kreisfreien Städte in Thüringen in der Basisstufe. Demnach seien auch der Wartburgkreis mit der Stadt Eisenach noch im grünen Bereich. Die neue Verordnung tritt am Dienstag in Kraft und gilt bis 21. September.