In Thüringen wird weiter gelockert: Angesichts sinkender Corona-Inzidenzen und Neuinfektionen auf stabilem Niveau haben das Gesundheits- und Bildungsministerium eine neue Verordnung auf den Weg gebracht. Sie gilt ab Donnerstag, 1. Juli. Die seit Monaten geltenden Kontaktbeschränkungen werden komplett gekippt. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) begründete die in Kraft tretenden Lockerungen mit den stark gesunkenen Infektionszahlen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Thüringen am Mittwoch bei 3,5. Laut Werner ist es weiterhin geplant, die Corona-Regeln alle vier Wochen anzupassen. Die neuen, gelockerten Regeln gelten bis 29. Juli. Die Gesundheitsministerin kündigte bereits an, dass es danach auch weitere Verordnungen geben wird.