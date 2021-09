Nach Diskussionen über die Einführung eines 2G-Modells zum Beispiel für den Besuch von Clubs und Diskotheken ist in Thüringen eine neue Verordnung zunächst ohne derartige Regelungen verkündet worden. Sie soll am Sonntag in Kraft treten, wie aus dem Verordnungstext vom Freitag hervorgeht. Gelten soll sie demnach bis zum 17. Oktober.