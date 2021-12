Etwa jeder dritte Thüringer sieht hinter der Corona-Pandemie eine Verschwörung. Das geht aus dem aktuellen Thüringen-Monitor hervor, den eine Wissenschaftlergruppe des Instituts für Politikwissenschaft der Uni Jena erstellt hat. Dabei wurden den insgesamt 1.110 befragten Männern und Frauen in Thüringen zwei Fragen vorgelegt, die den Glauben an Verschwörungstheorien zum Inhalt haben. Eine davon lautete, ob sie der Aussage zustimmen: "Es gibt geheime Organisationen, die während der Corona-Krise großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben." Die zweite bezieht sich auf die Behauptung, die Regierung habe die Bevölkerung in der Corona-Krise gezielt in Angst und Schrecken versetzt, um massive Grundrechtseinschränkungen durchsetzen zu können.

Für den "Thüringen-Monitor" wird seit zwei Jahrzehnten in jedem Jahr im Auftrag der Landesregierung eine repräsentative Gruppe von Thüringerinnen und Thüringen zu ihrer Haltung unter anderem zu Demokratie anonym befragt. Bei der im Sommer 2021 vorgenommenen Befragung für den aktuellen "Thüringen-Monitor" ging es auch um das Thema Corona. Dabei gaben zwei Drittel der Befragten an, in der Corona-Pandemie keine oder nur eine geringe Gefahr für die eigene Gesundheit zu sehen. Hier weisen die Autoren der Studie darauf hin, dass diese Befragungen in einer Phase mit niedrigen Infektionszahlen in Thüringen stattgefunden haben. Zudem hätte "ein nennenswerter Teil" der Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt bereits eine Impfung gegen Covid-19 gehabt.