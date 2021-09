In Thüringen wird es auch im Herbst zahlreiche Impfmöglichkeiten geben. Um das Angebot an Erst- und Zweitimpfungen, Kinderimpfungen etc. aufrecht erhalten zu können, werden nach Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) auch über den 30. September hinaus mobile Teams und Impfstellen benötigt. Zudem können seit dem 31. August über das Thüringer Impfportal Termine für Drittimpfungen beziehungsweise Auffrischungsimpfungen gebucht werden.

Laut KVT bleiben die zwei aktuell noch bestehenden überregionalen Impfzentren in Gera und Erfurt vorerst bis Ende Oktober in Betrieb. Die Einrichtungen in Leinefelde und Meiningen wurden Ende August geschlossen. An beiden Standorten gibt es aber weiterhin Immunisierungsmöglichkeiten in jeweils einer Impfstelle.