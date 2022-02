Ob sich allerdings das Problem der nicht wahrgenommenen Vorsorge tatsächlich in Erkrankungszahlen widerspiegeln wird, bleibt vorerst abzuwarten. Die Daten, die sie interpretieren könne, so sagt Ursula Marschall, seien Abrechnungsdaten der Krankenkasse und nicht klinische Daten während einer Behandlung.

Bei den akuten Erkrankungen sei vor allem ein Rückgang der Atemwegserkrankungen jenseits von Covid registriert worden. So sei die Grippewelle 2020/21 fast komplett ausgefallen. Zurzeit, sagt die Ärztin tauchten die typischen Erkältungen "ein bisschen" wieder auf, was sich in der Regel in der Zahl der Krankmeldungen widerspiegele. Die sogenannten Arbeitsunfähigkeitsdaten prüfe die Barmer regelmäßig.