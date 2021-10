Ab Montag gilt dort für Ungeimpfte eine Testpflicht bei öffentlichen Veranstaltungen, in Schwimmbädern, Saunen, Fitnessstudios und Sporthallen. Das gilt auch für Freizeitsport und organisierten Sportbetrieb innerhalb geschlossener Räume. Davon ausgenommen sind Kinder, die noch keine Schule besuchen, sowie Schulkinder, die am Testsystem der Schulen teilnehmen. In Jena gelten ab Samstag ähnliche Regeln.

Im Kreis Schmalkalden-Meiningen, der sich mittlerweile in Warnstufe 2 befindet, werden die Corona-Regeln weiter verschärft. Eine entsprechende Allgemeinverfügung werde am Freitag veröffentlicht, hieß es. Neben der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) in Gaststätten, Hotels, Schwimmhallen oder Fitnessstudios werden Kontakte in geschlossenen Räumen beschränkt. Außerdem gilt überall dort Maskenpflicht, wo die Mindestabstände nicht eingehalten werden. Auch Schüler und Lehrer ab der siebten Klasse müssen demnach im Unterricht eine Maske tragen. Davon ausgenommen ist der Schulsport. Das Testangebot an Schulen muss erweitert werden.