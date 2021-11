Ab Montag gilt unter anderem in allen Regionen eine Testpflicht an Schulen - außerdem müssen auch Grundschüler im Unterricht Maske tragen. Kinder in Kindergärten dürfen nur noch in festen Gruppen betreut werden. Für den Vereinssport gilt nach Angaben des Bildungsministeriums in Warnstufe 3 auch an der frischen Luft eine Testpflicht. In Stufe zwei hatte das nur in geschlossenen Räumen und im Freien für Kontaktsport gegolten. Ausgenommen sind Geimpfte und Genesene, Kinder unter sechs Jahren sowie Schüler die regelmäßig in der Schule getestet werden.

Außerdem sollen die Landkreise und kreisfreien Städte schärfere Regeln für den Zugang zu Gastronomie oder Veranstaltungen umsetzen. Das Gesundheitsministerium empfiehlt dringend den Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete mit PCR-Test. Viele Kommunen wollen aber auch weiterhin Schnelltests zulassen.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Matthias Hey, ist an Covid-19 erkrankt. Eigenen Angaben zufolge hatte der SPD-Politiker schwere, grippeähnliche Symptome, die jedoch bereits abgeklungen sind. Bis 11. November befindet sich Hey noch in häuslicher Quarantäne. Hey sagte, er sei vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Am Freitag war zudem die Corona-Erkrankung von Landtagspräsidentin Birgit Keller (LINKE) bekannt geworden. Auch sie sagte, sie sei vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

Thüringens SPD-Landtagsfraktionschef Matthias Hey. Bildrechte: MDR THÜRINGEN

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist erneut stark gestiegen und hat die Marke von 400 überschritten. Am Samstag lag die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bei 406 wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Vortag hatte sie bei 386,9 gelegen, am Donnerstag bei 357,4. Es wurden 1.474 neue Fälle und sechs weitere Todesfälle registriert. Thüringen ist damit nach Sachsen (415,8) das am zweitstärksten betroffene Bundesland. Bundesweit stieg die Zahl ebenfalls stark auf 183,7 nach 169,9 am Vortag.