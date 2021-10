Denn wir dürfen auch nicht ausblenden, dass viele Thüringer Kreise auch noch enge Verbindungen in ihre Nachbarbundesländer haben und die Wirtschaftsregionen erfreulicherweise zusammengewachsen sind. Und in Bayern, Sachsen, Niedersachen oder Sachsen-Anhalt hat man auch eigene Ideen, wie man der globalen Pandemie vor Ort am besten beikommen kann.

Dass nun in unserem nicht sonderlich großen Freistaat in der Summe zwei Ministerien und 22 örtliche Gesundheitsämter verordnen, das sehen schon die meisten Verantwortlichen sehr kritisch. Das ist jedenfalls das Ergebnis einer MDR THÜRINGEN Umfrage. Wir hatten die 17 Landkreise und die fünf Kreisfreien Städte in Thüringen gefragt, ob sie denn mit der derzeitigen Regelung zufrieden sind oder sich mehr grundsätzliche Einheitlichkeit wünschen - zum Beispiel durch eine klare Verordnung vom Land bzw. durch eine Musterverordnung, die dann von den Landkreisen im Wesentlichen übernommen wird.

Bei einer "Wahlbeteiligung" von über 70 Prozent gab es eine 2/3-Mehrheit für eine einheitliche thüringenweite Verordnung. Komplett in örtlicher Hand belassen wollen es nur wenige. Besonders streng in die örtliche Richtung tendiert die Stadt Erfurt:

Die allgemeinverfügenden Maßnahmen haben sich immer am örtlichen Infektionsgeschehen auszurichten. Hierbei sind nicht nur die Fallzahlen , Inzidenzen und Belastungswerte einzubeziehen, sondern eben auch der Ursprung und die Kontrollierbarkeit der einzelnen Fälle oder Häufungen. Winnie Melzer, kommissarische Leiterin des Gesundheitsamtes Erfurt

Erfurt hat auch noch keine Verordnung, obwohl die Warnstufengrenze erreicht ist und ist im ständigen Kontakt mit dem Ministerium. Bei den Forderungen der Einheitlichkeitsbefürworter geht es letztlich um das, was die Bundesnotbremse einst ausgezeichnet hat. Es war klar, was vor Ort gilt, wenn dort bestimmte Warnwerte (in diesem Fall war es nur die Inzidenz) überschritten wurden. Die Verwirrung bei Bürgern, Unternehmern - und Behörden (!) - wird aktuell dadurch ausgelöst, dass eben trotz gleicher Warnwerte unterschiedliche Regeln gelten. Manche Kreise führen beispielsweise 3G sofort ein, andere verspätet, andere beobachten erstmal. Nur leider bekommt davon auf der freien Wildbahn niemand etwas mit.