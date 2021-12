In den vergangenen Wochen war die Forderung laut geworden, die Weihnachtsferien vorzuziehen. Das hatte Holter vehement abgelehnt. Mit der nun getroffenen Entscheidung gibt es einen Kompromiss. Die Weihnachtsferien beginnen wie geplant am 23. Dezember; am 3. Januar soll die Schule wieder beginnen.