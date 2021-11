Dabei ist in den vergangenen Tagen natürlich eine Art "Absage-Dynamik" entstanden, an der Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nicht ganz unschuldig ist mit seiner grundsätzlichen Schließung der Christkindlmärkte in Bayern. Auch Sachsen reagierte ähnlich streng, da kann Thüringen als dritter Inhaber eines Schwarzen Peters in der Corona-Statistik kaum anders entscheiden. Erst recht nicht, wenn wir unsere Intensivpatienten in den nächsten Tagen verstärkt in andere Bundesländer bringen müssen.

Viele Weihnachtsmarkt-Händler hatten auf eine Fortführung gehofft. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler