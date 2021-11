In einigen Städten in Sachsen-Anhalt und Thüringen haben die Weihnachtsmärkte begonnen. In Sachsen wurden sie dagegen am vergangenen Freitag komplett abgesagt. Eine generelle Absage der Weihnachtsmärkte in diesem Jahr hätte die knappe Mehrheit der Befragungsteilnehmer in Anbetracht der Corona-Lage begrüßt. Das zeigt die aktuelle Befragung von MDRfragt, an der sich knapp 30.000 Mitteldeutsche beteiligt haben. Drei Viertel von ihnen fehlt es bei all den Corona-Auflagen an der typischen Weihnachtsmarktstimmung in diesem Jahr.