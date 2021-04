Thüringen erhält in dieser Woche 63.900 Corona-Impfstoff-Dosen. Bereits am Montag seien 44.700 Dosen verschiedener Hersteller eingetroffen (Biontech/Pfizer, Astrazeneca), geht aus der täglichen Übersicht des Gesundheitsministeriums hervor.

Das Impfzentrum in der Erfurter Messehalle Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel

21.500 Impfdosen sollen demnach noch in dieser Woche an die Hausärzte ausgeliefert werden. Sie dürfen seit einigen Tagen in ihren Praxen impfen - insgesamt ist das bislang gut 22.000 Mal geschehen. Für die letzten beiden April-Wochen werden nach aktuellem Stand weitere 116.250 Impfstoffdosen erwartet.