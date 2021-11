Mit Blick auf die Schulen sprach sich Werner gegen die 2G-Regel aus. Das sei problematisch. Die Daseinsvorsorge müsse jedem Menschen zur Verfügung stehen und dazu gehöre auch die Schulpflicht. Eine Impfpflicht in bestimmten Bereichen wie in der Pflege schloss Werner auch aus. Dort sei zu befürchten, dass Pflegekräfte den Dienst quittieren. Ihrer Meinung nach sollte darauf gesetzt werden, die Hürden so niedrig wie möglich zu halten. So setze Thüringen beispielsweise verstärkt auf Tests, um Infektionsketten zu unterbrechen. Zudem werde darüber diskutiert, auch Geimpfte im Bereich der Pflege regelmäßig zu testen.