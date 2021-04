Auch hier sieht der Wirtschaftsforscher den Staat in der Pflicht. Beispielsweise zeige die Krise, dass es falsch sei, wenn die Pharmaindustrie von wenigen Großunternehmen weltweit kontrolliert werde. So bedürfe es offenbar einer stärker staatlichen pharmazeutischen Industrie für Impfstoffe.

Ich meine, das geht irgendwann mal auch an die Kraft einer Gesellschaft und einer Wirtschaft, das dann auch alles aussteuern zu können und immer wieder ausgleichen zu können. Also da müssen wir unbedingt was tun.

Insgesamt, so sagte Cantner, bekomme die Frage, was Fortschritt in der Gesellschaft bedeute, durch die Corona-Krise einen Schub. Diskutiert würde, ob nicht letztendlich das Wachstum sozialer und ökologischer Werte Fortschritt ausmache. Das bedeute, dass nicht der ökonomische Wohlstand das Lebensziel bestimmen sollte, sondern "die Suche nach einem gesünderen Leben in einer gesünderen Natur". In den vergangenen Dekaden hätten sich verschiedene Wirtschaftssysteme an der Zerstörung der Natur beteiligt. Die Corona-Krise biete die Chance, hier etwas zu tun. Allerdings würden Klima und Umwelt nicht darauf warten, "bis uns etwas Glückliches eingefallen ist".