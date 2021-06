Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hat vor einer weiteren Verbreitung der gefürchteten Delta-Variante des Coronavirus gewarnt. "Nach allem, was wir derzeit wissen, ist die Delta-Variante um 60 Prozent ansteckender", erklärte Werner am Wochenende in einem Video im Kurznachrichtendienst Twitter. "Zum Glück gibt es in Thüringen bisher nur wenige Einzelfälle." Nach Zahlen der Landesregierung waren es am Sonntag konkret 12 Fälle, in denen die zuerst in Indien beobachtete Mutation in Thüringen nachgewiesen wurde. Aufgetreten ist sie im Altenburger Land (5), den Städten Erfurt und Suhl sowie dem Kyffhäuserkreis (je 2) und im Eichsfeld-Kreis (1), wie aus einem von der Staatskanzlei am Sonntag veröffentlichten Überblick hervorgeht.