"Wer sich jetzt nicht impfen lässt, hat bald ein Problem mit der Mutation", sagte der Leiter des KV-Pandemiestabs, Jörg Mertz, am Rande des ersten Covid-19-Familienimpftages am Samstag in Thüringen. Dieses Angebot wurde nach KV-Einschätzung vor allem in den größeren Städten gut angenommen. In den ländlichen Räumen sei der Zuspruch hingegen eher verhalten, sagte Mertz. Für den Familienimpftag waren in den regionalen Impfstellen landesweit rund 10.000 Termine vergeben worden. Etwa die Hälfte der Impfwilligen waren laut KV Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre. Gespritzt wurde mit dem Mittel von Biontech/Pfizer.