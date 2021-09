Die Corona-Inzidenz ist in Thüringen deutlich gestiegen und liegt über dem Bundesschnitt. Die Gesundheitsämter im Freistaat meldeten am Mittwoch 326 weitere Infektionen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete eine Inzidenz von 70,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - nach 61,7 am Vortag.