Am Wochenende gingen in mehreren Orten Menschen gegen die Corona-Regeln auf die Straße. Zu gewalttätigen Protesten kam es am Samstag in Greiz. Auch am Sonntag gab es Demonstrationen, die größte nach ersten Erkenntnissen in Gotha mit etwa 1.500 Teilnehmern. Der Protest sei bisher weitgehend friedlich verlaufen, hieß es am frühen Abend. Nur vereinzelt hätten die Demonstranten Pyrotechnik eingesetzt. Die Polizei schritt zunächst nicht ein.