Die Thüringer Gesundheitsämter haben erstmals seit einem Vierteljahr wieder mehr als 100 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Zuletzt wurde dieser Wert am 5. Juni erreicht. Die Zahl der aktiven Infektionen im Freistaat kletterte am Mittwoch um 77 auf 601. Das sind etwa doppelt so viele aktive Fälle wie vor zwei Wochen.