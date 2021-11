Jena | Intensivmediziner: Triage könnte "harte Realität" werden

Der Jenaer Intensivmediziner Michael Bauer hat die derzeitige Corona-Lage als "gefährlich" bezeichnet. Bauer sagte MDR THÜRINGEN, derzeit verdoppele sich die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen innerhalb von sieben bis zehn Tagen. Wenn das so weitergehe, habe man nächste Woche Verhältnisse wie Weihnachten vergangenen Jahres. Momentan werde versucht, Patienten in andere Bundesländer zu verlegen. Eine Priorisierung - also Triage - stehe aktuell noch nicht zur Debatte, könne aber in zwei oder drei Wochen "harte Realität" werden. Michael Bauer leitet die Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum.

Prof. Michael Bauer (Archivfoto) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Etwa 40 Prozent der Patienten, die wegen einer Covid-Pneumonie, also mit Lungenversagen, auf die Intensivstation kommen, sterben. Freie Betten gebe es auf der Covid-Station in Jena schon lange nicht mehr. "Wenn ein Patient kommt, muss ein anderer, stabiler Patient gehen", beschreibt Bauer die kritische Lage.

Weiterer Toter in Seniorenheim nach Corona-Ausbruch

In dem von einem Corona-Ausbruch betroffenen Jenaer Seniorenheim ist ein weiterer Bewohner gestorben. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Damit hat sich die Zahl der Todesfälle in den vergangenen Tagen auf sieben erhöht. Ein Sprecher sagte, insgesamt seien mehr als 70 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Man müsse mit weiteren Todesfällen rechnen.

Gesundheitsamt und Heimaufsicht hatten die Einrichtung in dieser Woche kontrolliert. Es habe keine schwerwiegenden Defizite gegeben, hieß es in einem vorläufigen Bericht. Die Stadt Jena meldete am Mittwoch zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Beide Personen seien hochbetagt gewesen, hieß es.

Sonneberg | Inzidenz im Landkreis steigt über 1.000

Der Landkreis Sonneberg hat bei der Sieben-Tage-Inzidenz die 1.000er-Marke überschritten. Das Robert Koch-Institut gab den Wert am Mittwochmorgen mit 1.150 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an, 132 Neuinfektionen wurden gemeldet. Damit hat Sonneberg aktuell die deutschlandweit fünfthöchste Corona-Inzidenz. Auf Platz eins liegt der Kreis Meißen in Sachsen mit 1.304.