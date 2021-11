Gera | Corona-Demonstration durch Innenstadt

In Gera haben am Dienstagabend etwa 120 Menschen gegen die Corona-Regeln protestiert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, liefen die Teilnehmer durch die Innenstadt. Die Polizei stufte die Zusammenkunft als Versammlung ein und begleitete den Aufzug. Da die Demonstration offenbar nicht angemeldet war, wird wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsrecht ermittelt.

Erfurt | Landtag unterbricht Sitzung - Streit um Tests

Der Thüringer Landtag hat am Mittwoch seine Sitzung gleich nach Beginn wieder unterbrochen. Die AfD hatte dies beantragt. Anlass ist eine Auseinandersetzung um die jetzt geltende Testpflicht auch für Abgeordnete im Landtag. Auf Anordnung von Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) dürfen nur getestete Personen in den Plenarsaal. Mehrere AfD-Abgeordnete verweigerten den Test, darunter auch Fraktionschef Björn Höcke. Sie mussten auf der Tribüne des Plenarsaals Platz nehmen. Außerdem gibt es Streit über die Gültigkeit von Tests, die einzelne Parlamentarier außerhalb des Landtags gemacht hatten.

Zögerliche Buchungen für Weihnachtsmarkt

Knapp eine Woche vor dem Start des Erfurter Weihnachtsmarktes haben sich bislang nur wenige Bustouristen angekündigt. Tourismuschefin Carmen Hildebrandt sagte MDR THÜRINGEN, die Nachfrage sei überaus zögerlich. Bislang werde nur eine niedrige zweistellige Zahl an Bussen erwartet. In den Vor-Corona-Jahren kamen an jedem Adventstag bis zu 150 Reisebusse.