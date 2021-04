Pandemie Corona-Fallzahlen in Thüringen steigen weiter

Den Thüringer Gesundheitsämtern sind mit Stand Sonntag 11.354 aktive, nachgewiesene Corona-Fälle bekannt. Das sind 233 mehr als am Samstag und 2.839 mehr als vor zwei Wochen. Zuletzt waren die Zahlen Ende Januar so hoch. Zehn weitere nachweislich Infizierte sind gestorben. 186 Covid-19-Erkrankte werden derzeit in Thüringen intensivmedizinisch versorgt.