Die Corona-Inzidenz für Thüringen lag laut Robert-Koch-Institut am Sonntagmorgen bei 3,7. Sieben Landkreise oder kreisfreie Städte hatten am Sonntag Inzidenz-Werte von null. So wurden in den Städten Erfurt, Jena, Suhl und Weiar sowie in den Kreisen Eichsfeld, Greiz und im Ilm-Kreis in den letzten Tagen keine Neuinfektionen gemeldet.