Das Thüringer Kabinett hat am Dienstag die 2G-Pflicht für viele Bereiche beschlossen. Das stößt auch auf Kritik, unter anderem vom Verband der Wirtschaft. Eine Sprecherin sagte, die pandemische Lage in Thüringen sei dramatisch. Die neuen Vorschriften kämen eigentlich zu spät. Der Hotel- und Gaststättenverband hält das neue Regelwerk an einigen Stellen für ungenau. Offen sei etwa, was in 2G-Betrieben mit Mitarbeitern geschehen soll, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.