Die Veranstaltungsbranche und das Gastgewerbe in Thüringen sollen künftig den Zutritt von Gästen über ein Optionsmodell regeln. Das sieht ein Beschluss des Thüringer Kabinettes vor. Demnach können neben der bisher geltenden 3G-Regel auch das sogenannte 2G- und das 3G-Plus-Modell angewandt werden.

Die dritte Option ist das 2G-Modell: Dann bekommen nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt . Die Regeln für Mindestabstände und Maskenpflicht in geschlossenen Räumen entfallen dann.

Das Optionsmodell soll unabhängig von der Inzidenz oder der Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern angewandt werden. Ziel ist laut Landesregierung, dass die neue Verordnung am 4. Oktober in Kraft tritt.