Vor der Beratung der Regierungschefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag hat die Landeselternvertretung Vorrang für PCR-Tests auch für Schulen gefordert. Sprecherin Claudia Koch sagte, Schulen müssten in der Pandemie möglichst sicher sein, Schulschließungen dürften höchstens als letzte Instanz im Infektionsschutz eine Rolle spielen. Deshalb solle die Politik zu ihrem Wort stehen und Schulen entsprechend priorisieren. Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) unter anderem für medizinisches Personal und Hochrisikopatienten Vorrang bei den PCR-Tests gefordert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen ist entgegen dem Bundestrend leicht gesunken. Am Montag verzeichnete das Robert Koch-Institut (RKI) 302,9 wöchentliche Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Freistaat. Am Vortag hatte der Wert bei 304,1 gelegen, am Samstag bei 286,2. Thüringen bleibt damit das Bundesland mit dem geringsten gemeldeten Infektionsgeschehen.

Der Landkreis Sömmerda war mit einer Inzidenz von 166,4 der bundesweit am wenigsten betroffene Landkreis. Auch Suhl (189,6), Saalfeld-Rudolstadt (214,4), der Ilm-Kreis (215,9) zählten zu den fünf Regionen mit dem niedrigsten Infektionsgeschehen in ganz Deutschland. Im Weimarer Land mit 538,3 verzeichnete das RKI am Montag die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen. Die Gesundheitsämter in Thüringen meldeten dem RKI binnen eines Tages 168 Corona-Neuinfektionen und zwei neue Todesfälle. Damit wurden seit Pandemiebeginn 310.105 Corona-Infektionen in Thüringen gezählt und 6.343 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.