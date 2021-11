"Wir wissen auch, dass es für Ordnungsämter gar nicht so einfach ist, gerade im ländlichen Raum, wo man sich gut kennt, dann so dranzubleiben an den Kontrollen. Deswegen hatten wir im Kabinett vereinbart, dass hier die Polizei die Ordnungsämter vor Ort unterstützen wird, dass Teams gebildet werden, die stichprobenartig in allen Bereichen kontrollieren, ob die Maßnahmen eingehalten und umgesetzt werden." Wahrscheinlich ab Donnerstag könnte es also öfter klopfen an der Tür des Einen oder Anderen.