Infektionsschutz Neue Corona-Verordnung: Diskussion um 3Gplus- und 2G-Regel

Hauptinhalt

Am Sonntag soll in Thüringen voraussichtlich eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten. Damit soll unter anderem das 2G-Optionsmodell in Thüringen eingeführt werden. Es erlaubt Veranstaltern, bei den Corona-Zutritts-Regeln zwischen 2G und 3Gplus zu wählen. Was die beiden Regeln bedeuten - und warum es Kritik gibt.