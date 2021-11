Die Corona-Inzidenz in Thüringen steigt ungebremst. Am Montag meldete das Robert Koch-Institut einen Sieben-Tage-Wert der Neuinfektionen von 543,2 je 100.000 Einwohner (Vortag: 527,4), was 11.517 neuen Fällen innerhalb einer Woche entspricht. Die Inzidenz ist die zweithöchste unter den Bundesländern, nur Sachsen weist mit 754,3 einen höheren Wert auf. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 303.