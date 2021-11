Jena | Oberbürgermeister warnt vor "Triage noch vor Heiligabend"

Die Stadt Jena hat den bisherigen Corona-Kurs der Landesregierung scharf kritisiert. "Wenn nicht Thüringen in dieser Woche noch wirklich das Ruder herumreißt, dann sind wir noch vor Heiligabend in einer Situation, wo wir Triage sehen und wo auch die Variante mit dem Ausfliegen von Intensivpatienten nicht mehr ausreichend sein wird", sagte Bürgermeister Chrisitan Gerlitz (SPD) am Dienstag. Triage bedeutet, dass Mediziner aufgrund von knappen Ressourcen entscheiden müssen, wem sie zuerst helfen. Man erwarte noch in dieser Woche landesweit verbindliche Regelungen und ein Ende des Flickenteppichs, unterstrich Gerlitz. Der Jenaer Weihnachtsmarkt stehe solange weiter auf der Kippe.

Thüringen | Werner: Lage ist "besorgniserregend"

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) will im Kampf gegen Corona die 2G-Regel ausweiten. Werner sagte nach einer Kabinettssitzung am Dienstag, sie werde dazu Vorschläge machen. 2G bedeutet, dass zu bestimmten Einrichtungen oder Veranstaltungen nur noch Menschen Zutritt haben, die geimpft oder genesen sind. Werner bezeichnete die aktuelle Corona-Lage als "ernst". "Viele Menschen sehen nicht, wie besorgniserregend die Lage ist", so Werner.

Corona-Ausbrüche gebe es derzeit vor allem bei privaten Feiern, Kirmes-Veranstaltungen und in Pflegeeinrichtungen. Ein Drittel der Infektionen in Pflegeheimen beträfen das Personal. Das Gesundheitsministerium will daher die Testkapazitäten in den Pflegeheimen verstärken: Ungeimpfte Beschäftigte sollen täglich und geimpfte Beschäftigte ein- bis zweimal wöchentlich getestet werden. Bei "geboosterten" Mitarbeitern sei der Infektionsschutz ohne Test ausreichend, so die Ministerin.

Weil Tests nach wie vor nur einem Momentaufnahme sind, will das Gesundheitsministerium vor allem auf Aufklärung bei den Impfungen setzen. Es gebe immer noch viel Unwissenheit und Verdrängung. Die mobilen Impfteams sollen von 25 auf 35 aufgestockt werden.