Stephanie Triebel-Cornelissen betreibt das Hotel an der Alten Porzelline in Neuhaus am Rennweg im Kreis Sonneberg. Die 48 Betten sind in den Ferien meist gut gebucht. Die Gäste genießen aus den Zimmern einen traumhaften Panoramablick über den Thüringer Wald. Doch der Unmut bei den Urlaubern ist spürbar, sagt Triebel-Cornelissen. "Viele Gäste sind unsicher. Die Corona-Regeln ändern sich ständig."

Selbst sie könne teilweise nicht sagen, was morgen gilt. Es sei eine unbefriedigende Situation für die Gäste, aber auch für die Hotelmitarbeiter.

Um Konflikten aus dem Weg zu gehen, versucht die Hotelchefin, allen Gästen kurzfristig geänderte Corona-Regeln telefonisch mitzuteilen. "Zur Not rufe ich alle Gäste persönlich an. Was bringt es, wenn die Gäste vor der Tür stehen, ich sie aber nicht reinlassen darf, weil die Nachweise fehlen", sagt Triebel-Cornelissen.

Auf Papier oder in der App - der Impfausweis ist neben einem Genesenen-Nachweis bei 2G-Pflicht. Bildrechte: dpa

Viele Wanderer bleiben lieber zu Hause

Der Arbeitsaufwand ist enorm. Zudem sei der Spagat zwischen Corona-Regeln und Gastfreundschaft ein "Tanz auf dem Drahtseil". Das Geschäft läuft aktuell verhalten. Viele Buchungen für die Herbstferien wurden storniert.

"Viele Familien haben keine Lust, ihre Kinder testen zu lassen. Auch die Rennsteig-Wanderer wollen nicht in jedem Landkreis unterschiedliche Regeln haben. Der Rennsteig führt durch zwei Bundesländer und viele Landkreise. Im Extremfall müssen die Wanderer sich jeden Tag auf andere Regeln einstellen", sagt Triebel-Cornelissen. Viele nähmen das nicht in Kauf und blieben lieber zu Hause, so die Hotelchefin.

Dieses Problem kennen auch Branchenkollegen aus dem Nachbarlandkreis Hildburghausen. Neuhaus am Rennweg und Masserberg trennen zwar nur gut 25 Kilometer. Weil die Orte aber in verschiedenen Landkreisen liegen, kann es sein, dass sich die Corona-Regeln unterscheiden.

Hans-Joachim Klaus vom Werrapark Resort Masserberg sieht die Gäste in der Pflicht, sich rechtzeitig über die Corona-Regeln vor Ort zu informieren. "Manche Gäste schieben ihre Unwissenheit vor, das können wir aber nicht gelten lassen. Jeder Gast kann sich über das Internet informieren", so Klaus.

Tests vor Ort gebe es bei ihm deswegen nicht. Die Gäste müssen die notwendigen Nachweise bei der Anreise dabeihaben. Absagen aufgrund der Corona-Regeln hat es in den Herbstferien auch bei ihm gegeben, so Klaus. Er wünsche sich von der Landesregierung einheitliche Regeln. Dann wüsste wenigstens jeder, was gilt.

2G, 3G oder 3Gplus? Die Corona-Regeln werden laufend angepasst. Bildrechte: dpa

Vom letzten Oktobersonnabend an schafft die Thüringer Landesregierung zumindest für Landkreise in der Warnstufe 3 einheitlichere Regeln. Die neuen Vorschriften sehen nach Angaben des Gesundheitsministeriums vor, dass Landkreise und kreisfreie Städte ab Warnstufe drei die Modelle 2G oder 3Gplus zur Pflicht machen müssen.

Kein Zutritt, heißt es dann bei 2G für ungeimpfte Erwachsene. Bei 3Gplus müssen sie vorher einen teuren PCR-Test machen. Diese Regeln gelten ab Warnstufe 3 unter anderem für Gaststätten, Hotels, Theater, Kinos, Sportveranstaltungen und Ausstellungen.